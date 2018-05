Cade a causa di una buca stradale, chiede quasi 16mila euro di risarcimento al Comune

Cade a causa di una buca, chiede un risarcimento danni al Comune da quasi 16mila euro. Le casse dell'Ente pubblicano continuano ad essere assediate da cittadini che, legittimanete, si rivolgono ai tribunali per tentare di ottenere delle somme per indennizzare il danno fisico patito.

Con atto di citazione, notificato al Comune di Agrigento il 9 gennaio scorso (ma tradotto in una costituzione in giudizio solo adesso), una donna, M.P. sta portando l'ente davanti al Tribunale per chiedere la condanna al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in 15.946,46 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, a seguito dell'incidente accadutole e il 21 ottobre 2016. La donna, mentre percorreva a piedi la piazzetta della via Cavalli ad Agrigento, ad un certo punto "cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata presente sul manto stradale". Questa caduta avrebbe provocato alla donna una frattura composta del "collo chirurgico e trochite omerale sinistra e diversi altri traumi alla gamba destra".

A decidere della possibilità di risarcire il danno dovrà essere il tribunale, ma rimane una questione di fondo: per quanto tempo il Comune di Agrigento dovrà difendersi da case di questo tipo? E ancora, quando si riusciranno a mettere in sicurezza le strade della nostra città?