Buche per strada e sui marciapiedi, feriti e danneggiati battono cassa

Un'agrigentina - a causa di una buca sul marciapiede - è caduta e s'è fatta male. Un uomo, sempre a causa di una voragine dalla quale fuoriuscivano dei ferri, ha danneggiato la sua Peugeot 207 che stava guidando. Sono due - e sono soltanto le ultime, in ordine di tempo, - le richieste di risarcimento danni arrivate a palazzo dei Giganti nel giro degli ultimissimi giorni.

L'emergenza buche e dissesti stradali continua a determinare richieste di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. Palazzo dei Giganti sistematicamente viene citato davati al giudice di pace o davanti al tribunale.

Cade sul lungomare Falcone-Borsellino

Mette un piede in fallo, a causa di un dissesto sul marciapiede del lungomare Falcone-Borsellino, cade e riporta diverse lesioni al piede destro. Era l'agosto dello scorso anno. Adesso una agrigentina ha citato, davanti al giudice di pace, il Comune di Agrigento chiedendo un risarcimento danni di 4.994 euro. Il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’ente ed ha affidato l’incarico di difesa dell’ente all’avvocato Agata Vecchio, funzionario del Comune.

Danni alla carrozzeria dell'utilitaria

Il conducente di una Peugeot 207 - era il settembre del 2017 - mentre percorreva la via Zunica, a Villaseta, a causa di una grossa buca dalla quale fuoriuscivano dei paletti di ferro ha danneggiato la carrozzeria e la parte inferiore dell'utilitaria. Chiedendo il risarcimento di 1.100 euro ha citato, adesso, il Municipio davanti al giudice di pace. Anche in questo caso, il sindaco ha autorizzato la costituzione in giudizio dell'ente.