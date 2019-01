Si ferisce cadendo in moto, chiede 34mila euro al Comune

Subisce un incidente stradale mentre era in sella alla propria moto e chiede risarcimento salatissimo al Comune di Agrigento. I fatti risalgono al giugno del 2013, quando l'uomo percorreva a bordo del proprio scooter 125 la via San Giuseppe nella frazione di Montaperto ad Agrigento e, "improvvisamente, cadeva a terra a causa di un tombino ribassato rispetto al manto stradale riportando un trauma alla spalla e la frattura della rotula destra". Un incidente e dei danni che l'avvocato dell'agrigentino ha quantificato in 35mila euro, dei quali 850 solo quanto arrecato al mezzo di locomozione.

Una richiesta ritenuta "eccessiva" dall'Ente, che ha quindi nominato con proprio atto di giunta un perito di parte (nel caso specifico un medico ortopedico) per verificare la validità della proposta e perpararsi a difendersi in tribunale.