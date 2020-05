Bruciano due barche tirate in secco, commerciante nel mirino? Aperta inchiesta

Imprenditore nel mirino a Palma di Montechiaro? Le fiamme, nella notte, hanno divorato due imbarcazioni di proprietà di un commerciante 60enne palmese. Il fatto è accaduto intorno alle 2 e 10 in via Brodolini a Palma di Montehchiaro.

Le imbarcazioni erano tirate in secco e sistemate con un carrello vicino un immobile. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno lavorato per ore.

Non si conoscono, al momento, le cause del rogo ma non è esclusa la matrice dolosa. Sul caso è intervenuto il commissariato di Polizia di Palma di Montechiaro che ha avviato le indagini.