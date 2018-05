Brucia l'auto di una pensionata: è mistero su cosa sia accaduto

Brucia l'auto di una pensionata di 68 anni. E' accaduto in via Circonvallazione a Ribera. Era mezzanotte e mezza circa, fra sabato e ieri, quando sul posto - dopo aver raccolto una richiesta d'intervento - giungevano i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri. I pompieri hanno domato il rogo della Fiat Punto. I carabinieri hanno avviato le indagini. Non è chiaro cosa sia successo. Ieri, a Ribera, qualcuno sosteneva che a bordo dell'autovettura - quando ha iniziato a levarsi il fumo - c'erano i proprietari. I militari dell'Arma del comando provinciale di Agrigento parlavano invece di cause in corso d'accertamento.