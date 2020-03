Brucia l'auto di un professionista 50enne, la telecamera ha ripreso tutto?

Le telecamere hanno ripreso l'incendio? Un'ipotesi questa che non è stata ancora scartata. Anzi. I poliziotti del commissariato di Canicattì indagano a pieno ritmo, mantenendo un fitto riserbo su ogni dettaglio, sull'incendio che, nella notte fra martedì e ieri, ha devastato l'autovettura di un professionista cinquantenne. La Fiat Punto era stata lasciata posteggiata, forse come d'abitudine, in via Gioberti a Canicattì. Alle 2,10, l'Sos risuonava alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

La richiesta d'intervento veniva, naturalmente, subito smistata ai colleghi del distaccamento di Canicattì che accorrevano in via Vincenzo Gioberti dove restavano al lavoro fino alle 3,08. Le fiamme, almeno questa volta, non si sono estese e non hanno danneggiato altre vetture posteggiate a pochi passi.

A Canicattì però cresce l'allarme perché sistematicamente - almeno un episodio a settimana - si registrano roghi di mezzi lasciati posteggiati lungo le strade. Dei diversi incendi si stanno occupando i poliziotti del commissariato, ma anche i carabinieri della locale compagnia.