Divampano le fiamme, polizia salva un'autovettura

Fiamme in una Smart, posteggiata in via Europa a pochi passi dalla villa del Sole, di proprietà di un quarantenne agrigentino. Ad accorgersene, salvando di fatto l’autovettura, sono stati i poliziotti della sezione “Volanti” che estintore alla mano hanno tamponato l’incendio e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Pompieri che poi hanno ultimato l'operazione di spegnimento.

Le cause del rogo sono in corso d’accertamento. L’ipotesi privilegiata è quella del cortocircuito, ma non si escludono altre cause.