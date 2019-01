Brucia l'auto di un pensionato, i carabinieri avviano le indagini

Brucia l’auto, una Volkswagen Golf, di proprietà di un pensionato di 66 anni. E’ accaduto nella notte fra martedì e ieri, in via Fratelli Bandiera a Ravanusa. Per spegnere l’incendio, sul posto si sono precipitati – era l’una e mezza circa – i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Canicattì. Delle indagini si stanno invece occupando i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Licata.

Le cause delle fiamme non sono risultate essere chiare. Non in primissima battuta insomma, ossia durante il sopralluogo – effettuato dai pompieri e dai militari dell’Arma – che è seguito alle operazioni di spegnimento dell’incendio. Operazioni che si sono concluse alle tre circa. Accanto all’utilitaria non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi questi ultimi che consentirebbero agli investigatori di poter parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Mancando questi indizi, dunque, ieri mattina, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento parlavano di “cause ancora in corso d’accertamento”.

Sembra scontato, come sempre avviene in casi del genere, che servirà del tempo – in attesa anche della perizia tecnica dei vigili del fuoco – per fare chiarezza su cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale. Nessuna ipotesi investigativa, ieri, veniva esclusa dai militari dell’Arma: né quella dolosa e nemmeno quella accidentale.