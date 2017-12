Brucia l'auto di una casalinga di 45anni, via alle indagini

Brucia l'autovettura - una Peugeot 307 - di proprietà di una casalinga quarantacinquenne. Le alte fiamme e il fumo nero sprigionatosi hanno annerito anche il prospetto dell'edificio sotto il quale l'utilitaria era stata lasciata posteggiata. E' accaduto tutto, nella notte fra giovedì e ieri, in via Enrico Toti a Ravanusa.

Le cause del rogo non sono chiare e delle indagini si stanno già occupando i carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinati dal comando compagnia di Licata. Erano le 3,45 circa quando l'Sos per incendio auto arrivava alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento. In via Enrico Toti, a Ravanusa, veniva subito "dirottata" la squadra del distaccamento di Canicattì. I pompieri fino alle 5 sono rimasti al lavoro, cercando di salvare il salvabile.

La Peugeot 307 è rimasta pesantemente danneggiata. Ieri, l'ipotesi del danno veniva quantificata fra le 2 e le 3 mila euro. Al lavoro, a Ravanusa, anche i carabinieri della stazione cittadina. Soltanto quando i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme, che hanno comunque pesantemente danneggiato l'autovettura non più nuovissima, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno effettuato il necessario sopralluogo per stabilire la natura della scintilla iniziale. Accanto alla Peugeot 307, né nelle immediate vicinanze, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette.

Elementi indispensabili per poter parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Le cause del rogo, mancando questi elementi, sono state dunque considerate come da accertare. Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri di Ravanusa fare chiarezza.