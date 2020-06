Incidente a Broni: scontro frontale fra due auto, muore 29enne di Ravanusa

Ventinovenne di Ravanusa perde la vita, a causa di un incidente stradale, verificatosi sulla strada statale 617 Bronese, nel tratto fra il cimitero di Broni (in provincia di Pavia) e il cavalcavia della A21. La vittima si chiama Janis Turco, era appunto originaria di Ravanusa, e viveva a Cura Carpignano.

Secondo le prime ricostruzioni - che dovranno essere confermate - la 29enne sarebbe stata alla guida della Mercedes che era diretta verso Broni e Stradella. Dall’opposta direzione di marcia arrivava invece una Bmw. L'impatto sarebbe stato frontale. La Mercedes ha terminato la sua corsa ribaltata su un fianco, completamente distrutta, mentre la Bmw è finita al centro della carreggiata.

Per Janis Turco non c’è stato nulla da fare. L’altra persona a bordo della Mercedes, il 28enne fidanzato della vittima, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia: la prognosi è di una decina di giorni. La coppia a bordo della Bmw sono rimasti feriti in maniera lieve.