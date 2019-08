Narese scomparso nel lago di Castel Gandolfo, Brandara: "Pregherò insieme ai miei concittadini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara di stringe attorno al dolore della famiglia del giovane Carlo, scomparso nelle acque del lago di Castel Gandolfo.

”In queste ore stiamo vivendo una tragedia. La scomparsa del nostro concittadino Carlo nel lago di Castel Gandolfo ci fa molto male. Io e l’intera amministrazione ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Bracco in questo difficile e maledetto momento. Ho avuto il piacere di conoscerlo e lo ricordo con tanto affetto per il suo garbo e per la sua gentilezza. Pregherò insieme ai miei concittadini”.