Branco di cani randagi prende di mira un ovile, è strage di pecore

Quattro sono state sbranate. Ben 15 sono morte, invece, per soffocamento da schiacciamento. Diciannove pecore sono state trovate morte, dal proprietario: un pastore di Agrigento, dentro l’ovile di Poggio Muscello. E’ stato lanciato l’Sos al 113 e sul posto sono accorsi gli agenti della sezione “Volanti” e i colleghi della Scientifica.

Qualcosa, almeno in fase iniziale, non è sembrato essere chiaro, motivo per il quale è stato disposto che le carcasse degli animali vengano esaminate dai veterinari dell’Asp. L’ipotesi investigativa, ritenuta più probabile, è quella di un branco di cani randagi che abbia preso di mira l’ovile. Lo confermerebbe il fatto che 4 pecore sono state sbranate. Le altre, invece, cercando, verosimilmente, di scappare si sono accalcate tutte nella stessa direzione e dunque sarebbero morte soffocate a causa dello schiacciamento.

La polizia ha comunque avviato una indagine per cercare di mettere dei punti fermi sull’accaduto escludendo, in maniera netta e categorica, altre possibili ipotesi.