Novità al pronto soccorso: in arrivo braccialetti elettronici e display in sala d'attesa

Braccialetti elettronici in arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Il commissario Gervasio Venuti - si legge sul quotidiano La Sicilia - ha autorizzato l'acquisto di dieci stampanti bar-code che saranno usate per etichettare le provette e per attivare i braccialetti. In questo modo, sarà più semplice seguire il paziente, dall'ingresso al Triage, attraverso i vari reparti, senza che si porti dietro l'anamnesi in formato cartaceo.

Ma c'è un'altra novità. Nella sala d'attesa dell'area di prima accoglienza e nella sala d'attesa saranno installati dei display attraverso cui i pazienti possono essere informati e raggiungere il reparto per le visite.