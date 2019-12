Naro dice "no" ai fuochi d'artificio: emanata ordinanza che li vieta

Naro dice "no" all'uso di "botti" nel giorno di Capodanno. Il sindaco Maria Grazia Brandara ha infatti firmato questa mattina un’ordinanza che vieta l’utilizzo su tutto il territorio di prodotti, anche di libera vendita, dal 30 dicembre al 6 gennaio 2020.

"Ho firmato l’ordinanza - dice Brandara - pensando innanzitutto all’incolumità delle persone al fine di non dover assistere a incresciosi fatti di cronaca come avviene ogni anno in diverse zone del nostro Paese e ai nostri animali che ne risentono maggiormente”.