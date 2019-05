Il giudice dà l'ok, il boss Falsone telefona al fratello Calogero

E’ stata concessa al boss Giuseppe Falsone una telefonata al fratello Calogero. Dopo diversi tentativi, vani, il giudice di sorveglianza ha dato il via libera. Giuseppe Falsone, recluso al regime di 41bis nel carcere di Novara, ha chiamato al fratello.

Calogero Falsone è detenuto in una struttura sanitaria di Barcellona Pozzo di Gotto, ed è in attesa d’essere trasferito in una casa di cura specializzata. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, la chiamata sarebbe l’unica concessione data all’ex capo di Cosa nostra, agrigentina.

La richiesta della telefonata fra i due fratelli Falsone era stata avanzata dall’avvocato Angela Porcello, ed ha trovato accoglimento da parte del Tribunale di Sorveglianza di Novara.