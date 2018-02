Borse di studio, pubblicato l'elenco degli aventi diritto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stata pubblicata oggi, al numero 314 dell'albo pretorio online del Comune, la determinazione a firma del Dirigente del Dipartimento Affari Generali n° 15 del 16 gennaio 2018, avente per oggetto: “Approvazione elenchi aventi diritto alla Borsa di studio anno scolastico 2016/2017”.

Tre, in particolare, gli elenchi facenti parte del provvedimento: elenco domande scuola media inferiore in ordine Isee; elenco domande scuola elementare, in ordine Isee; elenco pratiche rigettate scuola elementare e media inferiore con indicata motivazione.