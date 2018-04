"Borgo Scala dei Turchi abusivo", continua la requisitoria del pm

“Le indagini e la lunga udienza preliminare ci hanno solo confermato la responsabilità degli imputati che sono da condannare o rinviare a giudizio, la perizia del tribunale non ha in nessun modo scalfito il quadro accusatorio”. Seconda udienza dedicata alla requisitoria del pubblico ministero Antonella Pandolfi che, il 19 aprile, dovrebbe concludere la sua discussione con le richieste finali che saranno, come già ampiamente anticipato, di rinvio a giudizio e condanna. Il processo, in corso davanti al gup Francesco Provenzano, è quello per le presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto “Villaggio dei vip” nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte. Si tratta di un complesso di villette a schiera, poco distante dalla scogliera di marna fra le più famose al mondo, ritenuto illegittimo dalla Procura che, nell’agosto di quattro anni fa, è stato posto sotto sequestro mentre era in corso di costruzione.

“Il piano di lottizzazione era illegittimo, la perizia disposta dal tribunale che ci dice il contrario – ha ribadito il pm – non va neppure presa in considerazione anche perché uno dei tre tecnici del collegio, in qualità di componente del Consiglio regionale per l’urbanistica, aveva dato un parere opposto”. I due responsabili dell’impresa che stava realizzando il progetto, un direttore dei lavori e un dirigente della Sovrintendenza ai Beni culturali hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Per loro il magistrato della Procura ha fatto sapere, pur non quantificando la richiesta di pena, che chiederà la condanna. “Il vincolo paesaggistico era in vigore – ha detto – e non era consentito realizzare nulla, figuriamoci un complesso di villette a schiera rispetto al quale, peraltro, vi erano evidenti difformità rispetto alle concessioni”.