"Case in vendita a 1 euro" boom di richieste per Sambuca di Sicilia

Il centralino del Comune di Sambuca di Sicilia non ha mai smesso di squillare. Il motivo? Una strana ma non nuova iniziativa. Ovvero, quella di vendere le case a 1 euro. E' bastato un servizio della Cnn, per fare innamorare mezzo mondo del Borgo dei Borghi. Più di 40mila richieste, ed anche delle degli investitori arabi pronti a volerne sapere di più.

Sambuca di Sicilia è stato al centro dei desideri di mezzo mondo. L’iniziativa è stata lanciata dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio impedendo lo spopolamento. A rincarare la dose è stato un servizio televisivo dal titolo “Italian town of Sambuca in Sicily sell homes for a dollar”. E’ stato questo a scatenare incoraggiare gli americani a trovare posto nella ridente Sambuca di Sicilia.