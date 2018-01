Bonus idrico di 250 euro, risparmio in bolletta per le famiglie disagiate

La giunta comunale ha deliberato la concessione del bonus idrico per le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate. Sarà riconosciuto per ciascun avente diritto un bonus di 250 euro al massimo. Lo rendono noto il sindaco Lillo Firetto e l’assessore alla Solidarietà sociale Gerlando Riolo, annunciando che "la Girgenti acque ha comunicato le economie, relative agli anni 2014-2015, derivanti dal mancato utilizzo delle somme assegnate ai Comuni d'ambito per la 'debollettazione' delie utenze idriche".

I cittadini interessati potranno presentare istanza che dovrà essere prodotta dall'intestatario dell'utenza idrica, su apposito modello scaricabile dal sito ufficiale del Comune o reperibile presso gli uffici di servizio sociale sparsi nel territorio comunale, entro e non oltre il 28 febbraio.

Potranno presentare istanze sia coloro che sono in regola con il pagamento dell'utenza idrica, sia coloro che non sono in regola con il pagamento della bolletta, purché il reddito non superi 7.500 euro di Isee, valido per il 2018.