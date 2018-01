Bonus idrico per le famiglie disagiate, acqua gratis per un anno

Ben 375 litri d’acqua al giorno gratis. E’ in questo che si traduce il bonus idrico - riservato alle utenze residenziali domestiche delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate - per il quale si può formalizzare domanda al Comune di Agrigento. Palazzo dei Giganti ha a disposizione, per gli anni 2014/2015, la somma complessiva di 160.676,18 euro a valere sui consumi idrici del 2017. Ad assegnargliela è stata l’Ati Ag9 e, su direttiva dell’assessore alla Coesione sociale, potrà essere utilizzata per quanti sono in condizioni di bisogno e sono in regola con i pagamenti, ma anche per quanti devono sanare i loro debiti pregressi e dunque una situazione di morosità.

Il bonus idrico, previsto dal Municipio di Agrigento, è di – al massimo – 250 euro. Un “tetto” che, però, Comune per Comune, non è sempre identico. Viene infatti stabilito – non essendoci un criterio univoco - a discrezione dell’Esecutivo. Nel caso della città dei Templi, il bonus idrico di massimo 250 euro si traduce in 135 metri cubi di acqua all’anno gratis. Quanto basta per una utenza domestica piccola con tre o quattro componenti in famiglia. Secondo le statistiche nazionali, una utenza domestica media ha bisogno di 150 metri cubi d’acqua all’anno. Il bonus idrico, dunque, di fatto, potrebbe essere sufficiente a far sì che determinate famiglie – che vivono nel disagio economico – abbiano l’acqua completamente gratis in un intero anno.

La mancata conoscenza di questo bonus ha fatto sì, almeno fino ad adesso, che molti, pur avendone diritto, non ne richiedessero il riconoscimento e dunque i fondi Foni sono rimasti inutilizzati. In passato, spesso, c’è stato anche uno scarso utilizzo dei fondi – dovuta alla mancata partecipazione al bando dei Comuni Agrigentini – a causa della soglia Isee prevista. Perché anche su questo “fronte” sono gli enti locali a stabilire, discrezionalmente, il limite massimo. Cosa che invece non avviene, ad esempio, per il bonus elettrico o del gas che, validando il dato del disagio economico, hanno criteri definiti e univoci lungo tutta la penisola.