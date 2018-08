Bonus figlio 2018, ecco cosa serve

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Annalisa Alongi rendono noto che il Comune di Sciacca ha diramato un avviso pubblico per acquisire le domande degli aventi diritto al bonus di mille euro per la nascita di un figlio, beneficio concesso dalla Regione Siciliana per ogni nuovo nato. Nell’avviso sono illustrati i criteri resi noti dall’assessorato regionale della Famiglia con decreto n. 83 e le modalità di partecipazione.

I cittadini potranno presentare la domanda secondo i seguenti termini:

Per i nati entro il 1° semestre 2018 (dall’1 gennaio al 30 giugno) – dal giorno di pubblicazione dell’avviso fino al 14 settembre 2018;

Per i nati dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018 – entro il 12 ottobre 2018

Per i nati dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 – entro il 15 gennaio 2019.

L’avviso pubblico e il modulo di richiesta, predisposti dal Dirigente del 2° Settore Affari Sociali Filippo Carlino, sono visionabili e scaricabili dal sito web del Comune. si possono richiedere anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sciacca, in Corso Vittorio Emanuele.

L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Sciacca, di Via Roma. La graduatoria dei beneficiari sarà redatta su base regionale da parte dell’Assessorato della famiglia.