Operazione di bonifica alla Scala dei Turchi, eliminati pali metallici abusivi

Operazione di bonifica questa mattina alla Scala dei Turchi. A disporla è stato il Comune di Realmonte, che d’accordo con la capitaneria di Porto, ha provveduto alla bonifica di parte dello specchio d’acqua ai piedi della Scala dei Turchi. Sul posto il sindaco di Realmonte, Zicari ed il vice sindaco Arcuri.

I lavori di bonifica hanno agito per eliminare il pericolo costituito da una ventina di pali metallici collocati abusivamente per essere sfruttati come ormeggi abusivi di imbarcazione. Le operazioni sono state coordinate dalla capitaneria di Porto di Porto Empedocle.