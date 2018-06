Bonificata isola ecologica di piazzale La Malfa, sarà operativa dal 2 luglio

"Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione dell’isola ecologica di piazzale La Malfa eliminando una serie di problemi riguardanti soprattutto l’alloggio del personale e i bagni. E’ stata effettuata la pulizia e lo sgombero dell’area operativa e, pertanto, la struttura potrà essere riaperta", lo ha comunicato in una nota l'assessore all'Ecologia, Nello Hamel.

"In giornata - aggiunge Hamel - si verificherà se l’operatività dell’isola ecologica può essere attivata immediatamente in relazione alla presenza dei camion e delle bancarelle della fiera di san Calogero; la manifestazione infatti limiterebbe la possibilità di transito e di manovra dei camion utilizzati per il prelievo dei prodotti differenziati nello spiazzale antistante".

La riapertura dell’isola ecologica, che in questo caso dovrebbe essere spostata al 2 luglio, - fanno sapere dall'amministrazione - costituisce una fondamentale valvola di sfogo per l’operatività del ciclo della differenziata e, per tale motivo, il sindaco Lillo Firetto e l’assessore Hamel hanno accelerato tutte le procedure dotando l’impianto di un servizio di video sorveglianza che eviterà il deposito abusivo di rifiuti nei luoghi antistanti.