"Fecero scappare il sorvegliato speciale", arresti convalidati: 2 ai domiciliari e 2 in libertà

Il giudice ha convalidato gli arresti. Per Maurizio Camilleri di 40 anni e Salvatore Salamone di 31 anni ha disposto i domiciliari. Nessuna misura - quindi sono tornati ad essere liberi - per gli altri due indagati: Calogero Modica di 35 anni, Alfonso Alongi di 22 anni. I quattro agrigentini - iscritti nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di favoreggiamento personale; resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale - sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Serena Gramaglia, Monica Malogioglio e Luigi Troja.

Tutti e quattro erano stati arrestati martedì notte dai poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento. Agenti che - alle 22,25 circa - erano intervenuti nel quartiere di Bonamorone dove era in corso un evento musicale e che avevano tentato di bloccare il ventunenne Salvatore Camilleri che, per effetto della sorveglianza speciale, avrebbe dovuto essere in casa alle 20.

Salvatore Camilleri, accompagnato dall'avvocato di fiducia: Serena Gramaglia, alle 15 circa di mercoledì si è poi presentato alla caserma "Anghelone" dove ha sede la sezione "Volanti" della polizia di Stato. Il ventunenne è stato arrestato e posto nelle camere di sicurezza.