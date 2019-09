E' tornato alla casa del Padre il vescovo Luigi Bommarito

Si è spento all’età di 93 anni monsignor Luigi Bommarito, già vescovo di Agrigento dal 1980 e il 1988. "Ricordiamolo nelle nostre preghiere e ringraziamo Dio per il bene che ha seminato tra noi. Grazie Padre", è il commento dell'arcidiocesi di Agrigento.

La comunità cristiana agrigentina è in lutto: Bommbarito ha infatti lasciato un segno indelebile in città, ed è ricordato come un vescovo dalle grandi doti umane e comunicative.

I funerali saranno celebrati sabato alle ore 11 a Terrasini