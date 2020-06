In provincia trend positivo, zero contagiati: in Sicilia due nuovi casi da Covid 19

Non ci sono nuovi contagiati da Covid 19. Secondo il consueto report diramato dall’Asp, nessun soggetto nell’Agrigentino, ha contratto il virus. Non ci sarebbero, neppure, dei nuovi guariti da Coronavirus. I tamponi validati dall’Asp sono in tutto 88. Il trend positivo fa ben sperare.

La situazione in Sicilia

Cresce lievemente il numero dei positivi al Covid-19 in Sicilia con due nuovi casi scovati rispetto a ieri. Secondo il bollettino fornito dalla Protezione civile nazionale (oggi la Regione non ha diffuso i dati perchè la cadenza degli aggiornamenti non è più giornaliera ndr) gli attualmente positivi sono 806. Trentadue sono ricoverati con sintomi, 4 in terapia intensiva e 770 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.187 tamponi e non si registrano nuovi decessi. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia nell'Isola è di 3.460 persone.

La situazione in Italia

Il numero totale di attualmente positivi è di 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri. 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. 21.091 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.



Rispetto a ieri i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri.