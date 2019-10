Cittadini "assaliti" dalle bollette comunali: impossibile discuterne con gli uffici

Recapitati migiaia di avvisi di pagamento ai cittadini agrigentini, anche gli uffici comunali risentono del "colpo" e non riescono a smaltire la mole di coloro che hanno necessità di contestare le bollette ricevute.

I disagi, denunciati dalla consigliera comunale Marcella Carlisi, riguardano soprattutto Tasi e Imu. “Per raggiungere il riequilibrio – ha scritto in una lettera inviata all'Amministrazione comunale - avete inviato accertamenti a tantissimi agrigentini. Molte somme sono state già pagate e molti documenti inviati presentato errori che potrebbero essere facilmente corretti con un appuntamento presso gli uffici. Oggi – continua - il primo appuntamento possibile è il 12 dicembre 2020, quindi molti dovranno procedere con il ricorso/reclamo”. Senza il ricorso alla vie legali, infatti, chi non paga diventerà automaticamente un moroso (dal recapito dell’atto ci sono infatti un tot di giorni previsti) e quindi dovrà pagare interessi o subire attività di recupero coattive. “Si sarebbe potuto dividere gli invii nel corso dell’anno per diminuire i disagi – ipotizza Carlisi -. La sensazione avvertita dagli utenti è quella di una sgradevole vessazione”.

La situazione è certamente migliore per la Tari, dato che i tempi di prenotazione di un incontro sono di pochi giorni, anche se è necessaria una prenotazione on line è che oggi l'unico strumento per efficace e rappresenta, quindi, una modalità che è riservata a chi ha un minimo di competenze digitali.

Domenica prossima dalle 10.30 alle 13, in piazza del Vespro al Villaggio Mosè, gli attivisti del Movimento realizzeranno un banchetto informativo per i cittadini per verificare la presenza di anomalie nelle bollette e indicare come agire.