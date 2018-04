"Imposte illegittime a Favara Ovest", associazione "Konsumer" incalza Comuni e Ato

Riflettori accesi sul caso Favara Ovest, dove le tasse verranno chieste due volte ai cittadini, ma col rischio che le richieste siano entrambe illegittime. A lanciare l'allarme è stata pochi giorni fa l'associazione dei consumatori "Konsumer”, che con una lettera firmata dal coordinatore provinciale Giuseppe Di Miceli aveva chiesto al Municipio capoluogo di revocare gli accertamenti della tariffa di igiene ambientale per gli anni trascorsi, rinunciando anche a quelli giunti già ad una fase di riscossione esecutiva, sollecitando anche il Comune di Favara a rimborsare “quanto indebitamente riscosso per l’imposta in discorso”.

Adesso l'associazione ha chiesto una richiesta di accesso agli atti ai Comuni di Agrigento e Favara, ed ai vertici della Srr Ato4 Agrigento Est ed all'Ato Gesa Ag2 in liquidazione, "al fine di dare una pronta risposta al cittadino.contribuente residente nel territorio di Favara Ovest , il quale chiede ed ha diritto ad una certa e reale tutela dello stesso", scrive in una nota Di Miceli.

Nel dettaglio, è stata chiesta copia dei documenti amministrativi che attestino podesttà impositiva sul territorio di Favara Ovest, per l'atto di competenza, rispettivamente di avviso di pagamento e accertamento, dell’imposta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, oltre ai documenti che attestano l’effettivo sostenimento del costo per il trasferimento in discarica dei rifiuti".

All'Ato, invece, è stata chiesta copia dei documenti che attestino "la legittimità alla riscossione amministrativo-tributaria per conto dei comuni di Favara, prima, e Agrigento, poi, sulla zona di Favara Ovest, rispettivamente per l’avviso di pagamento e per l’accertamento, per l’anno d’imposta 2011 e seguenti, dell’imposta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti".