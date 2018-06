Bollette idriche più care? Convocata un'assemblea: si pensa ad uno sciopero generale

Ipotizzano, in prima battuta, un'assemblea - già convocata, in corso Umberto I, per venerdì - per discutere dell'aumento delle bollette idriche. L'idea è però quella - e non viene mantenuta celata - di andare allo sciopero generale. "Se aspettiamo che si rescinda il contratto con Girgenti Acque chissà ancora quanto tempo passerà, intanto facciamo valere i nostri diritti". E' il comitato cittadino storico di San Biagio Platani a richiamare l'attenzione dei concittadini non soltanto sull'aumento delle bollette idriche, ma anche sulla dichiarata volontà di riavere "autonomia nella gestione dell'acqua".

Nell'avviso - che circola anche sui social - viene riportata una analisi, dal 2012 al 2017, sulla quantità d'acqua fornita e sul costo sostenuto. "Si evince - scrivono dal comitato cittadino storico - che c'è stato un forte aumento del costo dell'acqua. Poi ancora abbiamo il depuratore comunale che, da qualche anno, non funziona ed era stato sequestrato dalla magistratura per cui il servizio oggi non viene erogato. Insomma - spiegano, scrivendo, dal comitato - c'è più di un motivo per far valere le nostre ragioni e dire basta all'aumento e a tutto questo scempio che si sta perpetrando a danno della cittadinanza intera. Il nostro territorio - prosegue l'avviso ai cittadini - è ricco d'acqua e possediamo piccole infrastrutture di cui possiamo far uso, bisogna solo che l'ufficio tecnico cominci a lavorare in questa direzione. Uniamo le forze e battiamoci - viene lanciato un appello - per liberare il territorio. L'acqua è un bene naturale, inalienabile, sul quale nessuno deve speculare come oggi sta accadendo con la privatizzazione".