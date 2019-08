Chiude il "Boccone del Povero", scatta l'allarme: "In trenta senza più un tetto"

Chiude il "Boccone del povero", il " Centro di ascolto e di accoglienza Giuseppe Maria Tomasi di Lampedusa " lancia l'allarme: trenta senza fissa dimora non avranno più assistenza.

A raccogliere l'appello da parte della onlus che era ospitata all'interno della grande struttura concessa dal Comune alle suore della congregazione delle "Serve dei Poveri", è il Giornale di Sicilia in edicola oggi.

A parlare è Nicola Pollicino, responsabile insieme a don Vito Scilabra del centro di ascolto. "Adesso - riporta il quotidiano Palermitano - questi nostri amici sono per strada, in situazione di insicurezza. Sono persone fragili, che oltre che ospitare, abbiamo curato, assistito, amato, ridando dignità e speranza a chi l'aveva persa. Grazie al clima di comunità e di solidarietà che si è creato tra volontari e ospiti, il nostro desiderio era di poter costruire con queste persone percorsi di inclusione permanenti".

La struttura è stata abbandonata perché, come noto, il Comune ha disposto di agire legalmente per ottenere il rilascio del grande immobile di via Orfane in seguito a questioni economiche sorte con le suore alle quali l'Ente, dopo anni di concessione gratuita dei locali, aveva chiesto ben 192mila euro di arretrati.