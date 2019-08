"Boccone del povero", il Comune è pronto a sfrattare le suore

Immobile del Boccone del povero: il Comune pronto a "sfrattare" la congregazione delle "Suore serve dei poveri", che comunque ormai da tempo non erano più presenti dentro la struttura.

Il grandissimo palazzo che si trova nel cuore del centro storico, a poche decine di metri dal Comune, era finito al centro delle inchieste giornalistiche le quali, appunto, avevano rilevato come il Municipio avesse nel tempo seguito con scarsa attenzione l'evolversi dei rapporti formali con la congregazione e con un'associazione a cui queste si erano rivolte per lo svolgimento di progetti di natura sociale.

Un contratto firmato nel lontano 2007 che consentiva un uso gratuito per 9 anni, scaduti i quali il "Comune - si legge in un atto formale - ha richiesto alla congregazione il pagamento degli ultimi cinque anni di occupazione senza titolo dell'immobile in questione".

Richiesta che, dice l'ufficio legale, "il Comune ha reiterato più volte... anche attraverso un incontro con la stessa congregazione, rivelatosi però "infruttuoso". Per questo il Municipio, adesso, "intende chiedere all'autorità giudiziaria il rilascio dell'immobile senza titolo e il risarcimento dei danni sotto forme di pagamento della indennità di occupazione senza titolo". Per questo l'Ente si è già costituito in giudizio.