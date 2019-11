Boccone del povero, via alla verifica di eventuali inadempienze

Edificio del "Boccone del povero", in commissione Bilancio via alle verifiche delle procedure seguite negli anni per l'affidamento a privati della struttura.

I consiglieri comunali hanno in particolare inserito un punto ai lavori che mira appunto a valutare eventuali "gravi inadempienze nella gestione" della grande struttura di via Orfane per anni assegnata dal Comune alla congregazione delle suore "Serve dei poveri" le quali poi avevano ceduto in parte l'uso della struttura ad una cooperativa, la "Tomasi onlus".

Una vicenda finita oggi in tribunale, con il Municipio che chiede all'ordine religioso quasi 300mila euro di canoni non pagati, e che sarà approfondita in commissione per vagliare, appunto, se l'Ente ha fatto tutto quanto in proprio dovere e se vi siano nella vicenda profili ulteriori da sottoporre all'attenzione della giustizia.

Si partirà, innanzitutto, dalla verifica dell'effettivo avvenuto sgombero dell'edificio da parte della coop e della congregazione e poi con la valutazione dello stato in cui versa la struttura.