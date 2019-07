"The blu day", volontari ripuliscono la spiaggia di Bovo Marina

"The blu day": così è stata intitolata la giornata di sensibilizzazione sociale e ambientale finalizzata alla pulizia della pineta e della spiaggia di Bovo Marina promossa oggi dall’associazione “Regain Montallegro” in collaborazione con Marevivo e l’amministrazione comunale.

Sono stati organizzati anche laboratori di biologia marina, attività ludiche e didattiche. Presente anche il sindaco Caterina Scalia: “Un’iniziativa importante – ha fatto sapere il primo cittadino – per la pulizia di spiaggia e pineta e per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente. Ringrazio i ragazzi dell’associazione ‘Regain Montallegro’ e gli operatori di Marevivo per il loro impegno in favore della comunità e invito tutti i villeggianti a non abbandonare rifiuti e a rispettare i luoghi in cui viviamo".