Bloccato ad Antigua per l'emergenza Covid 19, Gerlando: "Finalmente sono a casa"

"Finalmente sono tornato a casa". Sono queste le parole dell’empedoclino Gerlando Cappello. Lo chef, che era bloccato ad Antigua per via dell’emergenza Coronavirus, ha rimesso piede in Sicilia.

“Sto osservando la quarantena domiciliare - ha detto Gerlando Cappello ad AgrigentoNotizie - ma sono ugualmente felice d’essere a casa. Al momento non ho sintomi che possono essere riconducibili al Coronavirus. Sono certo che questa pandemia, in un modo o nell’altro, ci cambierà. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questa difficile avventura. La mia famiglia, i miei amici, il sindaco Ida Carmina, ma anche Luigi Interlandi e Nicolò Bertelli”.

Lo chef non riusciva più a tornare a casa. L’emergenza Covid 19 aveva chiuso le porte dei principali aeroporti del mondo. L'empedoclino, insieme ad altri italiani, è stato contattato dalla Farnesina che ha organizzato tutto quanto. Partito dai Caraibi, Gerlando è stato a Londra poi a Roma e dunque in Sicilia.

"Vorrei ringraziare anche voi di AgrigentoNotizie, a mio avviso siete stati la chiave di tutto. Avete un potere immenso e usarlo bene, come in questo caso, è stato fondamentale. Grazie davvero".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La disavventura di Gerlando Cappello ha tenuto tutti col fiato sospeso. “Sono stato accolto da tutti in un modo che non mi aspettavo, anche i miei vicini da casa - seppure da lontano - mi hanno mostrato tutto quanto il loro affetto. E’ stato bellissimo. Mi sono anche emozionato. Grazie a tutti”.