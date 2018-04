Bloccati tre barconi carichi di migranti, scongiurati nuovi approdi "fantasma"

L'ultima motovedetta - in ordine di tempo - è arrivata al porto empedoclino poco dopo mezzanotte e mezza. Sono stati tre i barconi, con migranti a bordo, che sono stati intercettati in meno di 24 ore. In tutti e tre i casi, se i natanti non fossero stati bloccati avrebbero potuto essere le nuove “pedine” di nuovi sbarchi “fantasma”. Approdi misteriosi che, però, almento questa volta, non ci sono stati stati.

Sono 12 i migranti – verosimilmente tunisini – che sono stati intercettati e bloccati, al largo della costa Agrigentina, da una motovedetta della Guardia di finanza. Motovedetta delle Fiamme Gialle che non aveva ricevuto nessuna richiesta di soccorso, né di intervento per la segnalazione di un barcone. I finanzieri erano, di fatto, impegnati – nel pomeriggio di sabato – in una ordinaria perlustrazione delle acque antistanti la costa provinciale ed è al largo che hanno intercettato il piccolo natante con a bordo degli extracomunitari. La “carretta del mare”, una volta avvistata, è stata subito bloccata e tutti i migranti – sempre a bordo del piccolo scafo – sono stati scortati fino alla banchina del porto di Porto Empedocle. Ad attendere l’arrivo della dozzina di profughi anche la polizia di Stato che si è occupata, alla caserma “Anghelone”, delle foto segnalazioni e rilievo delle impronte digitali per identificare i nuovi arrivati.

A otto miglia dalla costa di Sciacca, ieri mattina, una motovedetta della Guardia costiera di Porto Empedocle e una della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo hanno intercettato un barcone con 17 tunisini, tutti maschi e maggiorenni. Il gruppo è stato portato a Sciacca.

Altri 14 uomini e una donna sono stati, invece, intercettati vicino a Lampedusa. Sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera che ha poi fatto rotta verso Porto Empedocle dove è arrivata nel cuore della notte.