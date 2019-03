Blitz Kerkent, le intercettazioni: "Tutti 'bamba' cercano ... tutti come i disperati"

“Tutti bamba cercano... (con il termine bamba indicano la cocaina ndr). Tutti come i disperati... minchia... come se . . . (bestemmia). ..fosse come il pane...”. E’ il 22 novembre del 2016 quando la sezione agrigentina della Dia intercetta questa conversazione – che è finita, come molte altre, nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip per l’operazione Kerkent – fra gli allora monitorati Giuseppe Messina e Francesco Vetrano. I due – stando a quanto emerge dalle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare – inizialmente, mentre sono in macchina, avrebbero parlato di soldi da riscuotere: “(omissis) mi doveva un pezzo di mille euro... mille euro...”.

Poi, appunto, parlando in codice – chiamando la cocaina “bamba” – avrebbero parlato del fatto che tanti loro conoscenti, verosimilmente presunti pusher, erano tutti alla ricerca proprio di cocaina. Una ricerca che, a quanto pare, sarebbe stata, a quell’epoca, spasmodica.

I componenti della presunta organizzazione, più volte, durante le intercettazioni ambientali sono stati captati, mentre parlando di sostanze stupefacenti, utilizzavano delle parole in codice. Termini che però – alla Dia di Agrigento e ai magistrati della Dda di Palermo – non hanno lasciato alcun dubbio sull’interpretazione.