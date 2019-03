Giro di armi e intenti omicida, le intercettazioni: "Lo sai quanti ne devono cadere?"

Sarebbero stati ossessionati, praticamente terrorizzati, da possibili operazioni di polizia. Avevano timori per l’eventuale presenza di telecamere e cercavano, provando a non destare sospetti, di nascondere bene le armi. Qualcuno – durante le intercettazioni – avrebbe anche detto che l’arma che voleva comprare la doveva “’mpussunari”. Nonostante i timori però, ne parlavano. E lo dimostrerebbero le intercettazioni finite nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata, per quella che è stata l’operazione Kerkent, dal Gip del tribunale di Palermo: Walter Turturici.

E’ il 9 ottobre del 2015 quando – stando all’ordinanza – viene intercettata una conversazione fra Alessio Di Nolfo e un altro soggetto. “Il contenuto della conversazione intercettata dimostra inequivocabilmente che Alessio Di Nolfo, soggetto di elevatissima pericolosità sociale, - scrive il giudice per le indagini preliminari - era in possesso di una pistola a tamburo, da lui definita ‘bellissima’. Di Nolfo manifestava anche la sua incondizionata disponibilità a prestare l’arma in questione al suo interlocutore: ‘Ce l’ho io quando nei hai bisogno’. Ma l’altro non gradiva le armi automatiche: ‘Automatica non mi piace’”. C’è poi un’altra intercettazione, ritenuta importante dalla Dia e dalla Dda di Palermo che hanno sviluppato l’inchiesta Kerkent. E’ del 24 ottobre del 2015. “Da tale conversazione si ricava che Di Nolfo Alessio, che palesava chiari intenti omicidiari: ‘Lo sai quanti ne devono cadere?’ – ricostruisce sempre il giudice per le indagini preliminari Walter Turturici - aveva appena acquistato una pistola nuova: ‘Hai visto che è bella’, che avrebbe nascosto, stando sempre alle ricostruzioni, ‘nel giardino … che minchia me la metto a casa?... Dico: casomai, c’è uno che gliel’ha buttata che mi voleva fare una soffiata... qualche bastardo geloso.., o no?’”.

Il 16 ottobre del 2015, alle ore 18,38, la sezione Dia di Agrigento avrebbe intercettato – stando a quanto emerge dalle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare - un’altra conversazione ambientale sull’autovettura Citroen in uso a Giuseppe Messina. Intercettazione in cui sarebbe stato fatto riferimento ad una pistola e ad un pacco di proiettili. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori e dai magistrati della Dda di Palermo, prima avrebbe “maneggiato un sacchetto o un involucro di plastica, lungo una stradina fra un agrumeto e un orto”, poi rimessosi in macchina si sarebbe diretto verso l’autolavaggio. “Anche in questa particolare occasione, emerge prepotentemente la figura di Antonio Messina – scrive il Gip - a conferma dell’ipotesi investigativa secondo la quale egli ha avuto lo specifico compito di custodire e movimentare le armi del gruppo criminale (oltre che lo stupefacente)”.