Blitz antidroga a Palma di Montechiaro, Brandara: "Plauso alle forze dell'ordine"

“Il blitz della Polizia avvenuto a Palma di Montechiaro, merita un plauso per il lavoro svolto da inquirenti e forze dell'ordine, e per avere restituito sicurezza ai cittadini”.

Lo afferma il Commissario Straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara a seguito delle notizie relative al fermo di tre persone accusate di furti e ricettazione, avvenuto ad opera della Squadra Mobile dei Agrigento, in collaborazione con gli agenti dei Commissariati di Ps di Palma di Montechiaro e di Licata, e dell'arresto di cinque persone della vicina Città del Gattopardo, a seguito di altrettante ordinanze di custodia cautelare fermate del Gip del Tribunale di Agrigento, per spaccio di cocaina. Il tema della sicurezza oggi più che mai, è fondamentale per le nostre città. Ed in questo senso un ruolo determinante l'hanno e lo avranno sempre più i cittadini. E' necessario - sottolinea il Commissario del Comune – guardare al quartiere e osservare i d'intorni; in questo senso saremo noi i primi a notare se qualcosa non va o si muove in maniera difforme rispetto alla normalità, ed informare immediatamente le forze dell'ordine. Del resto la storia ci insegna che rapine ed atti delinquenziali vengano portati a compimento solo dopo la perlustrazione dei luoghi e attenta osservazione da parte dei malviventi. Se sapremo guardare alle nostre strade, ai nostri angoli e d'intorni, con la necessaria attenzione, ci accorgeremo di persone sospette e manovre strane. La prima forma di sicurezza parte da qui, e sappiamo poi, di ritrovare al nostro fianco le forze dell'ordine. Per questo serve grande consapevolezza del ruolo di ciascuno nei confronti della sicurezza. Diventare, quindi, sentinelle interessate e vigili del nostro territorio - conclude il Commissario Straordinario Brandara, nel suo ennesimo appello al senso civico rivolto a tutti i componenti della società civile licatese – e segnalare tutto ciò che non ci appare consueto deve diventare un impegno civile di tutti i Cittadini, non a caso scritto con la C maiuscola>>-