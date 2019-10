Porto Empedocle, la via Roma senza luce per ore: dilagano le proteste

Luci spente a Porto Empedocle. Intorno alle 20, di ieri sera, la via Roma era totalmente al buio. Presumibilmente un black out che ha fatto andare su tutti le furie gli empedoclini. L’illuminazione pubblica, ieri sera, è andata in tilt. Niente luci, ed empedoclini imbufaliti.

A protestare, almeno sui social, sono stati imprenditori e ristoratori. La via Roma, cuore pulsante della città di Porto Empedole, era quasi irriconoscibile.

Buio pesto, notte fonda per una delle vie principali della città marinara. “Caro sindaco- ha detto qualcuno – questa città è ridotta veramente all’osso. Il buo è davvero molto deprimente”.