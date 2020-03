Trento e Parma chiamano Bivona, band folk si esibisce in chat con una tarantella contro il Coronavirus

Il drastico cambio di abitudini dettato dall’obbligo di restare a casa per evitare di diffondere il Coronavirus ha, momentaneamente, annullato le relazioni sociali dirette. Grazie alla tecnologia e alle videochat di gruppo però, gli incontri con amici, familiari e colleghi continuano sui social network.

Ed ecco dunque che cinque amici di Bivona, due dei quali residenti in città del Nord Italia (Trento e Parma, nello specifico), accomunati dalla passione per la musica popolare, continuano a suonare e cantare i brani della propria terra. E lo fanno a distanza, in videochat appunto. Una tarantella particolare che i membri della band “Sikania folk” hanno dedicato proprio al Coronavirus che - per come spiegato ad AgrigentoNotizie dal percussionista Francesco Arpa– "non ferma la nostra allegria e la voglia di fare musica”.

Ed ecco dunque che, strumenti alla mano, Francesco da Trento, Paolo, Adriano e Francesco da Bivona e la voce del gruppo, Vincenzo che vive a Parma, avviano la videochat e, in musica, cercano di esorcizzare insieme la paura del virus.