Dopo vent'anni via al completamento della strada tra Bivona e Palazzo Adriano

La strada tra Bivona e Palazzo Adriano, incompleta da anni e oggi in gravissime condizioni di abbandono, sarà oggetto di importanti interventi di manutenzione. Ad annunciarlo è la Regione che grazie all'intervento dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, potrà finalmente calare il sipario su quest'altra opera incompiuta. Il finanziamento disposto dalla Struttura commissariale ammonta a due milioni e 430mila euro e i lavori sono già stati messi in gara. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al prossimo tre febbraio.

"Si tratta di un'infrastruttura viaria - sottolinea il governatore Musumeci - capace di soddisfare tutte le esigenze del territorio e di dare un notevole contributo al rilancio dell'economia locale. La presenza di una strada funzionale, transitabile e sicura tutti i mesi dell’anno, contribuirà inoltre a riavvicinare la gente del luogo alla montagna, per una piena fruizione delle bellezze e delle particolarità paesaggistiche e ambientali che questa è in grado di offrire".

Il completamento della strada darà respiro alla viabilità interna della zona montana, da sempre molto problematica a causa di scarse manutenzioni.