Incosciente sul pavimento, inutili i soccorsi: muore operaio 45enne

Sarebbe stato trovato in stato di incoscienza sul pavimento della sua abitazione, nel centro di Bivona. I sanitari, provando a salvarlo, gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma per il quarantacinquenne operaio romeno non c'è stato nulla da fare. I sanitari - è intervenuta l'ambulanza di Cianciana - non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato i necessari, conseguenziali, accertamenti. L'operaio romeno sarebbe stato colto da un improvviso, di fatto fulminante, malore. A richiedere l'intervento dell'ambulanza di Cianciana sono stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Nessun dubbio sul fatto che il decesso sia avvenuto per cause naturali.