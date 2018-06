"Cacciatori" di ferro in azione, razziato un impianto idrico

Ladri di ferraglia in azione. E’ accaduto in contrada Canfuto, nelle campagne di Bivona. A denunciare ai carabinieri il furto di una manopola, di un lucchetto e del coperchio – tutto materiale di ferro - che ricopriva la botola della camera di manovra degli impianti idrici è stato un tecnico di Girgenti Acque. Il danno provocato all’ente gestore degli impianti idrici è stato quantificato in circa 500 euro.

I militari dell’Arma di Bivona, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno avviato le indagini per identificare i “cacciatori” di ferraglia che avrebbero messo a segno il colpo.