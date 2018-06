Lascia l'auto posteggiata e non la ritrova più: ladri in azione

Lascia la macchina posteggiata in via Teatro e, nel momento esatto in cui deve riprenderla, non la ritrova più. Furto di autovettura – un episodio davvero inusuale – nel centro di Bivona. Ad essere portata via è stata una Fiat Panda di proprietà di un operaio cinquantasettenne. All’uomo non è rimasto altro da fare che chiedere “aiuto” prima e sporgere la denuncia dopo ai carabinieri della stazione cittadina.

Militari dell’Arma che, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno subito fatto il sopralluogo e avviato l’inchiesta. Non sarà semplice però – nonostante gli sforzi al momento siano massimi – riuscire a ritrovare l’utilitaria. Non è escluso che siano state già messe a segno – ma il riserbo investigativo dei carabinieri è categorico al riguardo – delle perquisizioni.