Aggredito da un cinghiale nei boschi di Bivona: ferito un trentenne

Brutta disavventura domenica scorsa per un trentenne nei boschi dei Sicani. Per motivi ad oggi sconosciuti, infatti, l'uomo è stato aggredito da un grosso cinghiale che lo ha attaccato provocandogli diverse ferite alle gambe. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

A mettere in fuga l'animale è stato l'intervento del gruppo di persone che era con il trentenne. Sono state loro, poi, a portarlo all'ospedale di Ribera per le cure del caso.

L'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al fine di ridurre le lesioni. I cinghiali sono animali molto diffidenti e timidi, ma possono diventare aggressivi in caso ritengano sia a rischio la propria prole.