"Case ad un euro", Bivona all'attenzione della stampa internazionale

Come era già successo a Sambuca di Sicilia, la stampa internazionale mostra attenzione anche per il progetto "Case ad un euro" di Bivona. A promuovere l'inziativa, raccontando anche le bellezze del piccolo centro montano dell'Agrigentino è stata la Cnn.

Il testo dell'articolo, con annesso video, è inequivocabile. Si racconta come Bivona, paese ricco di storia, cultura e golose tradizioni gastronomiche, abbia puntato sulle "case ad un euro" per evitare di trasformarsi in una città fantasma, come tante ve ne sono nel Sud Italia.

"Si tratta di una importante vetrina internazionale - dice il sindaco di Bivona Milko Cinà -. Esprimo grande soddisfazione per la portata della notizia che proietta il lavoro dell’amministrazione in tutto il mondo".