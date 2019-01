Hanno atteso la svolta per 28 anni, assunti i precari storici di Bivona

Hanno aspettato per 28 anni. Adesso, dopo timori e preoccupazioni, hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. Sono gli otto storici precari del Comune di Bivona, tutti lavoratori di categoria "A" con profilo professionale di “operaio generico”.

"Per me, per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità Bivonese è una giornata storica. Sono stati assunti a tempo indeterminato 8 lavoratori precari di categoria 'A' in servizio al Comune di Bivona da oltre ventotto anni - ha scritto il sindaco del paese Milko Cinà - . Si è concluso l’iter amministrativo per la loro stabilizzazione con decorrenza 31 dicembre 2018. Tanta è stata l’emozione per i lavoratori che hanno firmato, nella sala consiliare, il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di 24 ore settimanali, con inquadramento nel profilo professionale 'operaio generico'. Si tratta di Vincenzo Giuseppe Arpa, Maria Giuseppina Cinà, Gemmesi Cutrò, Giuseppe Mortellaro, Franceco Panepinto, Fabrizio Pullara Tamburello, Giuseppina Rivolta e Roberto Speciale. La firma del contratto deve, comunque, rappresentare non un punto di arrivo ma di partenza per fare sempre di più e meglio - ha sottolineato il sindaco di Bivona - . Con i pensionamenti che ci sono stati in questi ultimi anni, il personale comunale si è ridotto notevolmente per cui oggi più che mai c’è la necessità di dotare l’ente di personale operativo, preparato ed efficiente per rendere servizi migliori a favore dei nostri cittadini. Si tratta di un primo passo verso la definitiva risoluzione del precariato nel nostro Comune. Nel 2019, si procederà, infatti, ad espletare le procedure per l’assunzione definitiva di undici precari di categoria 'C', istruttori amministrativi. Molti enti avevano già iniziato questo percorso di stabilizzazione nel 2014. Io e la mia amministrazione esprimiamo, con immensa gioia, piena soddisfazione per il risultato raggiunto che rappresenta uno degli obiettivi del nostro programma elettorale. Mi corre l’obbligo di ringraziare il segretario comunale, Salvatore Vasile, e il dirigente del settore personale, Montemaggiore, a cui va dato il merito di avere concluso l’iter procedurale con tempestività, - ha concluso Cinà - prima che si concludesse il 2018, riuscendo così a dare stabilità e continuità a questi lavoratori che potranno finalmente iniziare un nuovo anno con più serenità insieme alle loro famiglie. Spero che il governo della Regione e il governo nazionale trovino una soluzione per i lavoratori Asu che, alla data odierna, non hanno ancora un contratto di lavoro ma percepiscono soltanto un sussidio erogato dall’Inps. Assieme agli altri sindaci, sto coinvolgendo l’Anci regionale a rappresentare la questione nelle sedi deputate per cercare di intraprendere un percorso che dia finalmente certezze anche a questi lavoratori".