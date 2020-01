Troppe buche in città: ci pensano degli imprenditori locali

Strade piene di buche, alcuni imprenditori empedoclini stanchi di aspettare mettono mano al "portafogli" e si occupano di bitumare da soli.

"Attesa le situazione delle strade e la presenza di numerose buche determinate dal deterioramento dell’asfalto , aggravato dalle recenti piogge a carattere alluvionale - dice il sindaco Ida Carmina sui social - alcuni imprenditori si sono messi a disposizione a titolo volontario e senza alcun onere per l’amministrazione, per intervenire su quelle che presentavano aspetti di maggiore pericolosità. Dico grazie ai generosi imprenditori che hanno a cuore la nostra città .. con la speranza che il loro esempio sia seguito da tutti". Il Comune aveva già investito circa 25mila euro per riparare alcune strade (fondi provenienti dal Governo nazionale) ma non erano bastati a ripristinare la sicurezza complessiva della viabilità cittadina.

"Ho interpellato l'Anas - dice Carmina - perché faccia un sopralluogo nelle vie del Comune di Porto Empedocle utilizzate per la circolazione è per avere tempi certi per il ripristino della normalità".