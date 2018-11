Bimbo di 6 anni scompare all'improvviso, panico e ricerche: ritrovato

Scompare all’interno del centro commerciale ed è il panico. Per più di mezz’ora, temendo anche il peggio, di un bambino di sei anni, nella serata di giovedì, sembrava essersi persa ogni traccia. Mamma e papà lo hanno subito cercato ovunque. Temendo il peggio, è stato anche richiesto l’intervento della polizia di Stato. E gli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento – così come tante altre persone presenti nel centro commerciale “Città dei Templi” – si sono immediatamente mobilitati per setacciare ogni angolo e cercare di ritrovare il piccino. E’ stata necessaria una mezz’oretta, ma alla fine il bimbo è stato ritrovato: era al pianoterra, nei pressi del bar.

I poliziotti della sezione “Volanti” hanno, poi, una volta ritrovato il piccolino che è stato restituito all’amore dei propri, terrorizzati, genitori, ricostruito cosa effettivamente fosse accaduto. Pare che mamma e papà stessero dando un’occhiata ad alcuni vestiti all’interno di un negozio. Il figlio non soltanto si è allontanato, ma è proprio uscito dall’esercizio commerciale. Quando i genitori hanno iniziato a chiamarlo e a cercarlo, lui non ha risposto e, di fatto, è scattato l’allarme. Sono stati in tanti, pare, vedendo i genitori in forte, inevitabile, apprensione a mobilitarsi per ritrovare – in mezzo a tanta confusione – il piccolino. Poi, appunto, qualcuno ha deciso di non perdere tempo ed ha composto il 113. Dalla sala operativa della polizia di Stato, in una manciata di minuti, è stata “dirottata” verso Villaseta la prima pattuglia disponibile. E i poliziotti della sezione “Volanti” – assieme a tante altre persone – hanno appunto cercato e, per fortuna, ritrovato il piccoletto.