Porto Empedocle chiude le porte con il dissesto: approvato il bilancio stabilmente riequilibrato

Con dieci voti positivi su dodici votanti il Consiglio comunale di Porto Empedocle ha approvato (in videoconferenza) il bilancio stabilmente riequilibrato, chiudendo di fatto le porte con il passato del dissesto finanziario almeno per gli atti che sono di competenza del Municipio.

Al termine di una discussione lunga quattro ore a tratti anche aspra, durante la quale è stato anche richiesto il rinvio della seduta, aula "Amormino" ha portato a casa il risultato del bilancio riequilibrato per gli anni 2016-2020, l'atto necessario dopo il dissesto dichiarato negli anni scorsi per consentire all'Ente di uscire fuori dalla procedura di default. Alla fine ha votato negativamente solo la consigliera Di Emanuele, mentre la presidente Caci si è astenuta.

Lunedì, spiegano dal Comune, sarà inviato l'intero incartamento al Ministero dell'Interno e si avvierà la procedura che, sperano dall'Amministrazione, si concluderà con un parere positivo che consentirà di superare i vincoli di bilancio oggi imposti, provvedendo ad esempio alle stabilizzazioni dei 57 precari dell'Ente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il lavoro di normalizzazione della situazione finanziaria comunque non è terminato: nelle prossime settimane inizierà infatti la cavalcata anche per la predisposizione di tutti i bilanci arretrati, che comunque sono contenuti nel riequilibrato. Considerate le difficoltà operative connesse al Covid c'è da immaginare che il parere del Ministero non possa che arrivare dopo l'estate, mentre i bilanci si possano discutere più in là, pensando alla fine ad una stabilizzazione del personale entro dicembre 2020.